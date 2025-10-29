2025'te en çok aranan 10 mesleki yetenek! Rağbet her geçen gün artıyor

ABD’de 2024 senesi süresince 199 bini aşkın iş ilanında aranan Python, şirketlerin otomasyon ve veri bilimine verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Onu Bilgisayar Bilimleri ve Veri Analizi takip etti. Rapora göre dijital dönüşüm hız kazandıkça, SQL, Data Science ve Otomasyon gibi beceriler de küresel iş gücünde öne çıkıyor.