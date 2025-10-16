2050 yılında dünyanın en büyük ekonomisi olacak 5 ülke; ABD hegemonyası sona eriyor
Uzman analistlerin hazırladığı veriler ışığında ABD’nin gelecek yıllarda dünyanın en büyük ekonomisi olma hegemonyası sona eriyor.
MÜCAHİT DERE / EKONOMİM
Dünya jandarması oluşu ve her iki büyük savaşta da stratejik olarak yer alması nedeniyle ekonomisini çarpıcı derecede büyüten ABD son yıllarda en büyük ekonomi olmayı başardı.
Dünya ülkelerine sattığı silahlar ve diğer askeri ürünler neticesinde ciddi derecede rakamlara erişen ABD’nin en büyük ekonomi olma hayali gelecekte son bulacak.
2050 YILINDA EN BÜYÜK OLMASI BEKLENEN ÜLKELER
@statsglobe tarafından derlenen verilere göre son yıllarda ABD en büyük ekonomi olsa da gelecek 2050 yılında bu durum değişebilir. İşte gelecek yıllarda en büyük olması beklenen ülke ekonomileri;