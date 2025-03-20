21 Mart 2025 Cuma hutbesi konusu yayımlandı ‘‘İnfak Ve Kur’an Ayı Ramazan”

Aziz Müminler!

Bir defasında Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in amcası Hz. Abbas’ın oğlu Abdullah (r.a), Mescid-i Nebevî’de itikâfa girmişti. O günlerde bir adamın üzgün bir şekilde mescide girdiğini gördü. Hz. Abdullah, o adamın borcunu ödeyemediğinden dolayı mahzun olduğunu öğrenince, “Senin için borcunu ödeyemediğin kişiyle konuşayım.” diyerek mescitten çıktı. O adam, “Ey Abdullah! İtikâfta olduğunu unuttun mu?” dedi. Bunun üzerine Abdullah (r.a), “Ben Peygamber Efendimiz (s.a.s)’den, ‘Kim bir Müslümanın ihtiyacını gidermeye çalışırsa, bu onun için on senelik itikâftan daha hayırlıdır.’ dediğini işittim.” cevabını verdi.