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  4. 25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (25 Nisan) ne kadar oldu? 25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? 5İşte 25 Nisan Cuma altın fiyatları…

25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 4.153,58

Satış: 4.157,67

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,645.73

Satış: 6,797.80

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25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 13,249.92

Satış: 13,595.59

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 27,548.00

Satış: 27,965.00

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25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 66,457.28

Satış: 67,977.97

Ata altın fiyatı

Alış: 27,413.63

Satış: 28,105.88

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25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 26,582.91

Satış: 27,108.03

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,788.06

Satış: 3,791.80

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