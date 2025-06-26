27 Haziran 2025 Cuma hutbesi konusu yayımlandı “Kamu Hakkı Dokunulmazdır”

Kamu Hakkı Dokunulmazdır



Muhterem Müslümanlar!

Hayber’in fetih günüydü. Müslümanlar o gün, büyük bir zafer elde etmişlerdi. Zaferin ardından sahabiler Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in yanında, canlarını feda eden şehitleri bir bir anıyorlardı. Birinin adı zikredildiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.s), o kişi hakkında şöyle buyurdu:

كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا

“Hayır! Ben onu kamu malından çaldığı bir hırka ile cehennemde gördüm.”

Allah Resûlü (s.a.s) bu sözleriyle bizlere; kamu hakkını çiğnemenin Allah yolunda ölen bir kimsenin şehit olmasına engel olacak derecede büyük bir günah olduğunu haber vermektedir.