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  4. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! Resimli yeni, kısa ve anlamlı 29 Ekim mesajları!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! Resimli yeni, kısa ve anlamlı 29 Ekim mesajları!

29 Ekim mesajları arayanlar için 2024 yılına özel en güzel mesaj ve sözleri derledik! Birbirinden güzel anlamlı, duygulu, kısa ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sevdiğiniz insanlara kısa mesajla göndererek onları sevindirebilirsiniz. İşte, 29 Ekim mesajları...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! Resimli yeni, kısa ve anlamlı 29 Ekim mesajları! - Sayfa 1

''Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.''

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! Resimli yeni, kısa ve anlamlı 29 Ekim mesajları! - Sayfa 2

''Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.''

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! Resimli yeni, kısa ve anlamlı 29 Ekim mesajları! - Sayfa 3

''29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun... Ne mutlu Türküm diyene!''

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! Resimli yeni, kısa ve anlamlı 29 Ekim mesajları! - Sayfa 4

"Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister."

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