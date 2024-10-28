29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! Resimli yeni, kısa ve anlamlı 29 Ekim mesajları!
29 Ekim mesajları arayanlar için 2024 yılına özel en güzel mesaj ve sözleri derledik! Birbirinden güzel anlamlı, duygulu, kısa ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sevdiğiniz insanlara kısa mesajla göndererek onları sevindirebilirsiniz. İşte, 29 Ekim mesajları...
''Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.''
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''Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.''
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