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  4. 29 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

29 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (29 Temmuz) ne kadar oldu? 29 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 29 Temmuz Salı altın fiyatları…

29 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.335,18 

Satış: 4.339,36 

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 6,936.29 

Satış: 7,094.85 

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29 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı 

Alış: 13,829.23 

Satış: 14,189.70 

Cumhuriyet altın fiyatı 

Alış: 28,717.00 

Satış: 29,151.00 

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29 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı 

Alış: 69,362.90 

Satış: 70,948.50 

Ata altın fiyatı 

Alış: 28,612.19 

Satış: 29,334.06 

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29 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 27,745.16 

Satış: 28,292.61 

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 3,953.69 

Satış: 3,957.49 

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