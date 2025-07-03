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  4. 3 Temmuz 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

3 Temmuz 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Temmuz) ne kadar oldu? 3 Temmuz 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Temmuz Perşembe altın fiyatları…

3 Temmuz 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.264,66 

Satış: 4.268,80 

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 6,823.45 

Satış: 6,979.49 

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3 Temmuz 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı 

Alış: 13,604.25 

Satış: 13,958.98 

Cumhuriyet altın fiyatı 

Alış: 28,293.00 

Satış: 28,720.00 

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3 Temmuz 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı 

Alış: 68,234.50 

Satış: 69,794.88 

Ata altın fiyatı 

Alış: 28,146.73 

Satış: 28,857.09 

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3 Temmuz 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 27,293.80 

Satış: 27,832.58

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 3,889.37 

Satış: 3,893.15  

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