3 Temmuz 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Temmuz) ne kadar oldu? 3 Temmuz 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Temmuz Perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.264,66
Satış: 4.268,80
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,823.45
Satış: 6,979.49
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,604.25
Satış: 13,958.98
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 28,293.00
Satış: 28,720.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 68,234.50
Satış: 69,794.88
Ata altın fiyatı
Alış: 28,146.73
Satış: 28,857.09
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