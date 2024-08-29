30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI (2024) | 30 Ağustos kutlama mesajları resimli, bayraklı, Atatürk

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI 2024

"Kahraman ordumuzun ve milletimizin zaferle taçlandırdığı bu anlamlı günü gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun!"

"Türk milleti, bağımsızlığını ve özgürlüğünü koruma azmini hiçbir zaman kaybetmeyecek! 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun!"

"Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı bu gurur dolu günü, birlik ve beraberlik içerisinde kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun!"