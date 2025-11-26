30 milyon dolar üzeri servete sahip ultra zenginler açıklandı! İşte şaşırtan Türkiye verisi
Knight Frank Wealth Report 2024'e göre dolar bakımından ülkelerin ultra zengin sayıları belli oldu. İşte Türkiye'deki ultra zengin kişi sayısı.
Knight Frank Wealth Report 2024, ülkelerin dolar bazlı ultra zengin nüfusunu gözler önüne serdi. Raporda yer alan verilere göre Türkiye’deki ultra zengin kişi sayısı da netleşti. Yüksek gelir grubundaki bu kesimin son yıllardaki artış eğilimi, Türkiye’nin servet dağılımındaki dikkat çeken hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.
