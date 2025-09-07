  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 33 yıllık kuyumcudan yatırımcıya uyarı; Ne aldıklarını bilmiyorlar. Bu rakamlara dikkat etsinler

33 yıllık kuyumcudan yatırımcıya uyarı; Ne aldıklarını bilmiyorlar. Bu rakamlara dikkat etsinler

İstanbul Kapalıçarşı’da 33 yıl boyunca kuyumculuk yapan Serdar Ziynet altın satın alanların hata yaptıklarını söyledi.

33 yıllık kuyumcudan yatırımcıya uyarı; Ne aldıklarını bilmiyorlar. Bu rakamlara dikkat etsinler - Sayfa 1

Altın yatırımı, güvenli liman arayışında olan yatırımcıların en çok tercih ettiği yöntemlerden biri olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, yatırımcıların bazı kritik noktalara dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.
1 | 12
33 yıllık kuyumcudan yatırımcıya uyarı; Ne aldıklarını bilmiyorlar. Bu rakamlara dikkat etsinler - Sayfa 2

Öncelikle altının kısa vadeli dalgalanmalara açık olduğu unutulmamalı. Bu nedenle yatırımcıların uzun vadeli plan yapmaları öneriliyor.

2 | 12
33 yıllık kuyumcudan yatırımcıya uyarı; Ne aldıklarını bilmiyorlar. Bu rakamlara dikkat etsinler - Sayfa 3

Fiziki altın alımlarında güvenilir kurumların tercih edilmesi, sahte ürün riskine karşı önemli bir adım. Kapalıçarşı esnaflarından Serdar Ziynet altın satın alınırken dikkat edilmesi gerekenleri söyledi.

3 | 12
33 yıllık kuyumcudan yatırımcıya uyarı; Ne aldıklarını bilmiyorlar. Bu rakamlara dikkat etsinler - Sayfa 4

ALTINDA YAZAN KODLARA DİKKAT

Kapalıçarşı’nın üçüncü kuşak esnaflarından Serdar Ziynet 33 yıllık tecrübesini paylaştı. Ziynet’in ekonomim.com’a aktardığı bilgilere göre altında yazan şu kodlar yatırımcı için önemli:

4 | 12