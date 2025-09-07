33 yıllık kuyumcudan yatırımcıya uyarı; Ne aldıklarını bilmiyorlar. Bu rakamlara dikkat etsinler
İstanbul Kapalıçarşı’da 33 yıl boyunca kuyumculuk yapan Serdar Ziynet altın satın alanların hata yaptıklarını söyledi.
Altın yatırımı, güvenli liman arayışında olan yatırımcıların en çok tercih ettiği yöntemlerden biri olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, yatırımcıların bazı kritik noktalara dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.
Öncelikle altının kısa vadeli dalgalanmalara açık olduğu unutulmamalı. Bu nedenle yatırımcıların uzun vadeli plan yapmaları öneriliyor.
Fiziki altın alımlarında güvenilir kurumların tercih edilmesi, sahte ürün riskine karşı önemli bir adım. Kapalıçarşı esnaflarından Serdar Ziynet altın satın alınırken dikkat edilmesi gerekenleri söyledi.
