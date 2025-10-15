  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 35 yıllık tamircinin listesi tartışma çıkardı ; En sağlam 3 motor tercihi ortalığı karıştırdı

35 yıllık tamircinin listesi tartışma çıkardı ; En sağlam 3 motor tercihi ortalığı karıştırdı

35 yıldır kendi dükkanında off road araçları tamir ederek geliştiren tamircinin en sağlam 3 motor tercihi ustaları birbirine düşürdü.

35 yıllık tamircinin listesi tartışma çıkardı ; En sağlam 3 motor tercihi ortalığı karıştırdı - Sayfa 1

Sorunsuz ve masrafsız araç tercihleri gün geçtikçe artıyor. Vatandaşlar masraf çıkarmayan otomobillere binmek istiyor.

1 | 6
35 yıllık tamircinin listesi tartışma çıkardı ; En sağlam 3 motor tercihi ortalığı karıştırdı - Sayfa 2

Bunun en büyük nedeni ise artan bakım maliyetleri ve yedek parça fiyatları. Sektördeki yedek parça üreticilerinin iflas ettiği düşünülürse tercihler doğru yöne kayıyor.

2 | 6
35 yıllık tamircinin listesi tartışma çıkardı ; En sağlam 3 motor tercihi ortalığı karıştırdı - Sayfa 3

35 YILLIK USTASINA GÖRE EN SAĞLAM 3 MOTOR

Sağlamlık konusunda akla ilk Japon otomobiller gelse de 35 yıllık tamirci ezber bozan tecrübe paylaştı. Sanayi ustalarını adeta birbirine düşüren 3 motor tercihi şöyle:

3 | 6
35 yıllık tamircinin listesi tartışma çıkardı ; En sağlam 3 motor tercihi ortalığı karıştırdı - Sayfa 4

RENAULT 1.5 dCi

4 | 6