38 yıllık akaryakıt pompacısı 10 otomobil sıraladı; Şehir içine uygun az yakıyor.
İstanbul Florya’da öğrencilik yıllarından beri akaryakıt pompacısı olarak çalışan Çetin Elmas tecrübelerine göre park sorunu olmayan ve az yakan 10 otomobili ekonomim.com’a açıkladı.
Türkiye’nin önde gelen akaryakıt firmalarında tecrübe edinen Çetin Elmas, şimdi açtığı oto ekspertiz firmasını işletiyor.
Akaryakıt istasyonlarında pompacı olarak çalıştığı dönemde edindiği tecrübeyi ekonomim.com ile paylaşan Elmas, az yakan ve park sorunu olmayan 10 otomobili sıraladı.
38 YILLIK POMPACIYA GÖRE AZ YAKAN 10 OTOMOBİL
38 yıllık pompacı Çetin Elmas az yakan ve park sorunu olmayan tam şehir içi olan otomobilleri şöyle sıraladı: