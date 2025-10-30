400.000 TL – 500.000 TL’ye alınabilecek aile otomobilleri; Az yakıyor içi de geniş
Aracını değiştirmek ya da yeni bir araç almak isteyen aile babaları için 400 bin lira ile 500 bin lira bütçe arasında satın alınabilecek 6 otomobili derledik.
Vatandaşlar otomobil piyasası yavaş yavaş sezondan çıkarken uygun fiyattan otomobil sahibi olmanın yollarını arıyor. Altının da yükselmesini fırsat bilenler gözüne kestirdiği araçlar için pazarlık yapmaya başladı.
Ekonomik şartlar, yüksek faiz oranları, yastık altı altınların çıkmaması derken otomobil sektörü de konut sektörü gibi büyük bir tıkanıklıkla karşı karşıya geldi.
ALT LİMİTLERDE HAREKETLİLİK VAR
Bu durumda öne çıkanlar ise ikinci el piyasasından çok sıfır otomobiller oldu. Vatandaşlar sıfır otomobillere yönelince ikinci elde de piyasa sakinleşti. Araba alma hayali kuranlar ise kendi bütçelerine göre araç bakmaya başladı