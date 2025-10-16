48 yaşındaki tesisatçı tek tek açıkladı. Bu taktik doğal gaz faturasından tasarruf ettiriyor
Havaların soğumaya başlamasıyla kombiler açılmaya başlandı. 30 yıldan fazla tecrübesi olan 48 yaşındaki tesisatçı tasarruf etmek için tüm tecrübesini paylaştı.
İstanbul Bağcılar’da uzun süredir doğal gaz tesisatçısı olarak çalışan Veysel usta faturalarda tasarruf etmek için önemli tüyolar verdi.
Kendi alanında tecrübeli isim olan Veysel usta, ekonomim.com’a yaptığı özel açıklamalarda 5 önemli püf nokta paylaştı.
FATURALARDA TASARRUF SAĞLAYACAK 5 TÜYO
Kombi ayarını doğru yapın:
Oda sıcaklığını 20–22 °C civarında tutmak yeterlidir. Her 1 °C artış, doğal gaz tüketimini yaklaşık %6 oranında artırır.