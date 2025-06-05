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  4. 5 Haziran 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

5 Haziran 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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5 Haziran 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 4.215,05

Satış: 4.219,17

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,744.07

Satış: 6,898.34

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5 Haziran 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 13,445.99

Satış: 13,796.68

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 27,962.00

Satış: 28,384.00

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5 Haziran 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 67,440.72

Satış: 68,983.38

Ata altın fiyatı

Alış: 27,819.30

Satış: 28,521.57

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5 Haziran 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 26,976.29

Satış: 27,508.97

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,844.12

Satış: 3,847.88

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