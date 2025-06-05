5 Haziran 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Haziran) ne kadar oldu? 5 Haziran 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Haziran Perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.215,05
Satış: 4.219,17
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,744.07
Satış: 6,898.34
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,445.99
Satış: 13,796.68
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 27,962.00
Satış: 28,384.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 67,440.72
Satış: 68,983.38
Ata altın fiyatı
Alış: 27,819.30
Satış: 28,521.57
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