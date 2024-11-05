5 Kasım 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Kasım) ne kadar oldu? 5 Kasım 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Kasım salı altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.118,48
Satış: 3.121,11
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,989.57
Satış: 5,103.02
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,947.95
Satış: 10,206.04
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,681.00
Satış: 20,994.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 49,895.68
Satış: 51,030.20
Ata altın fiyatı
Alış: 20,581.97
Satış: 21,098.72
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