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  4. 5 Kasım 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

5 Kasım 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Kasım) ne kadar oldu? 5 Kasım 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Kasım salı altın fiyatları…

5 Kasım 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.118,48

Satış: 3.121,11

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,989.57

Satış: 5,103.02

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5 Kasım 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,947.95

Satış: 10,206.04

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,681.00

Satış: 20,994.00

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5 Kasım 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 49,895.68

Satış: 51,030.20

Ata altın fiyatı

Alış: 20,581.97

Satış: 21,098.72

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5 Kasım 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,958.27

Satış: 20,349.66

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,844.05

Satış: 2,846.46

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