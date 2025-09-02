50 ülkenin IQ sıralaması açıklandı; Türkiye’nin ortalaması 99.07 oldu.
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 50 ülkenin IQ sıralaması açıklandı.
Son yayınlanan veriler, dünya genelinde zekâ seviyelerini ölçen IQ sıralamasını ortaya koydu. Araştırmaya göre, bazı ülkeler listenin üst sıralarında yer alırken, bazıları gerilerde kaldı.
Ortalama puanların birbirine oldukça yakın olduğu listede, ilk 10 sırada yer alan ülkeler yüksek eğitim standartları ve teknolojik gelişmişlikleriyle dikkat çekti.
IQ SIRALAMASINA GÖRE 50 ÜLKE
Orta sıralardaki ülkelerin ise gelişen eğitim sistemleri sayesinde ilerleme kaydettiği gözlendi. International IQ Test’in verilerine göre Türkiye’nin de yer aldığı listenin tamamı şöyle: