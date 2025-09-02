  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 50 ülkenin IQ sıralaması açıklandı; Türkiye’nin ortalaması 99.07 oldu.

50 ülkenin IQ sıralaması açıklandı; Türkiye’nin ortalaması 99.07 oldu.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 50 ülkenin IQ sıralaması açıklandı.

50 ülkenin IQ sıralaması açıklandı; Türkiye’nin ortalaması 99.07 oldu. - Sayfa 1

Son yayınlanan veriler, dünya genelinde zekâ seviyelerini ölçen IQ sıralamasını ortaya koydu. Araştırmaya göre, bazı ülkeler listenin üst sıralarında yer alırken, bazıları gerilerde kaldı.

1 | 53
50 ülkenin IQ sıralaması açıklandı; Türkiye’nin ortalaması 99.07 oldu. - Sayfa 2

Ortalama puanların birbirine oldukça yakın olduğu listede, ilk 10 sırada yer alan ülkeler yüksek eğitim standartları ve teknolojik gelişmişlikleriyle dikkat çekti.

2 | 53
50 ülkenin IQ sıralaması açıklandı; Türkiye’nin ortalaması 99.07 oldu. - Sayfa 3

IQ SIRALAMASINA GÖRE 50 ÜLKE

Orta sıralardaki ülkelerin ise gelişen eğitim sistemleri sayesinde ilerleme kaydettiği gözlendi. International IQ Test’in verilerine göre Türkiye’nin de yer aldığı listenin tamamı şöyle:

3 | 53
50 ülkenin IQ sıralaması açıklandı; Türkiye’nin ortalaması 99.07 oldu. - Sayfa 4

1.       Çin: 107.19 IQ

4 | 53