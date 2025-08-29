100.000 km'yi görmeden arıza ışığı yakıyorlar. İlk 3'te Japon devi var
Otomobil sahipleri artık marka marka ayırt etmek yerine kalite ve uzun ömürlülüğe göre araç tercih ediyor. Sorunsuzluklarıyla pazarlanan bazı otomobiller ise baltayı taşa vuruyor.
Zorlu ekonomik şartlar belirsiz bakım maliyetleri araç sahiplerini bezdirmiş durumda. Vatandaşlar kendi araçlarını satarak masraflardan kurtulmayı tercih ediyor.
Fakat bir ulaşım aracı olan otomobillerine alışanlar da var. Onlar ise daha sorunsuz ve masrafsız araçlara yöneliyor. Sorunsuzluğuyla pazarlanan bazı otomobiller ise umulduğu gibi olamıyor.
ÇOK SIK ARIZA VEREN 10 OTOMOBİL
vidyoto.com tarafından derlenen bilgiye göre en çok arıza yapan 10 otomobil şöyle:
10 – Volkswagen Polo
Arıza puanı: 14.
Volkswagen Polo modelini kullanan sürücülerden alınan geri bildirimlere göre her 5 Polo kullanıcısının biri, arızalardan şikayetçi durumda. Arıza raporları üzerinde yapılan araştırmalara göre 100 üzerinden 14 arıza puanına sahip olan aracın arızalarının yüzde 42.86’sı aks ve süspansiyon sisteminde oluşurken bu oranı yüzde 28.57 ile ısıtma ve soğutma sistemleri takip ediyor.