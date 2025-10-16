500.000 TL – 600.000 TL’ye alınabilecek 5 otomobil; Estetik, şehirli, masrafsız

500.000 TL – 600.000 TL ARASINDA ALINABİLECEK 5 OTOMOBİL

Sorunsuzluk konusunda Japonlar zirvede olsa da Fransız rakipleri de 500-600 bin TL’lik listede yer aldı. @OtoŞahane tarafından yapılan listedeki araçlar şöyle: