500.000 TL – 600.000 TL’ye alınabilecek 5 otomobil; Estetik, şehirli, masrafsız

Şehir içine uygun yakışıklı ve masrafsız otomobilleri 500 bin lira ile 600 bin lira arasında satın almak mümkün.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde vatandaşlar daha şehirli otomobilleri tercih etmeye başladı.

Şehirli denildiğinde ise akıllara az yakan, masrafsız, parçası ucuz ve park sorunu olmayan otomobiller geliyor.

500.000 TL – 600.000 TL ARASINDA ALINABİLECEK 5 OTOMOBİL

Sorunsuzluk konusunda Japonlar zirvede olsa da Fransız rakipleri de 500-600 bin TL’lik listede yer aldı. @OtoŞahane tarafından yapılan listedeki araçlar şöyle:

Renault Clio

