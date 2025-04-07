7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (7 Nisan) ne kadar oldu? 7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 7 Nisan Pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.830,77
Satış: 3.834,69
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,129.23
Satış: 6,269.72
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Yarım altın fiyatı
Alış: 12,220.14
Satış: 12,539.44
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 25,408.00
Satış: 25,792.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 61,292.26
Satış: 62,697.21
Ata altın fiyatı
Alış: 25,283.06
Satış: 25,922.52
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