  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (7 Nisan) ne kadar oldu? 7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 7 Nisan Pazartesi altın fiyatları…

7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.830,77

Satış: 3.834,69

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,129.23

Satış: 6,269.72

1 | 6
7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 12,220.14

Satış: 12,539.44

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 25,408.00

Satış: 25,792.00

2 | 6
7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 61,292.26

Satış: 62,697.21

Ata altın fiyatı

Alış: 25,283.06

Satış: 25,922.52

3 | 6
7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 24,516.90

Satış: 25,002.19

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,493.66

Satış: 3,497.24

4 | 6