8 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Ağustos) ne kadar oldu? 8 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Ağustos Cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.423,29
Satış: 4.427,51
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 7,077.27
Satış: 7,238.99
Yarım altın fiyatı
Alış: 14,110.30
Satış: 14,477.97
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 29,323.00
Satış: 29,766.00
Gremse altın fiyatı
Alış: 70,772.69
Satış: 72,389.85
Ata altın fiyatı
Alış: 29,193.73
Satış: 29,929.99
