8 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Ağustos) ne kadar oldu? 8 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Ağustos Cuma altın fiyatları…

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.423,29 

Satış: 4.427,51 

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 7,077.27 

Satış: 7,238.99 

Yarım altın fiyatı 

Alış: 14,110.30 

Satış: 14,477.97 

Cumhuriyet altın fiyatı 

Alış: 29,323.00 

Satış: 29,766.00 

Gremse altın fiyatı 

Alış: 70,772.69 

Satış: 72,389.85 

Ata altın fiyatı 

Alış: 29,193.73 

Satış: 29,929.99 

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 28,309.08 

Satış: 28,867.39 

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 4,034.04 

Satış: 4,037.89 

