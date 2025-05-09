9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Mayıs) ne kadar oldu? 9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Mayıs Cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.206,12
Satış: 4.210,24
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,729.79
Satış: 6,883.74
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,417.51
Satış: 13,767.47
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 27,909.00
Satış: 28,331.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 67,297.86
Satış: 68,837.36
Ata altın fiyatı
Alış: 27,760.37
Satış: 28,461.20
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