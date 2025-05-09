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  4. 9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Mayıs) ne kadar oldu? 9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Mayıs Cuma altın fiyatları…

9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 4.206,12

Satış: 4.210,24

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,729.79

Satış: 6,883.74

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9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 13,417.51

Satış: 13,767.47

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 27,909.00

Satış: 28,331.00

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9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 67,297.86

Satış: 68,837.36

Ata altın fiyatı

Alış: 27,760.37

Satış: 28,461.20

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9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 26,919.14

Satış: 27,450.74

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,835.98

Satış: 3,839.74

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