  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Nisan) ne kadar oldu? 9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Nisan Çarşamba altın fiyatları…

9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.783,20

Satış: 3.787,10

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.787,10

Satış: 6,191.90

1 | 6
9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 12,068.40

Satış: 12,383.81

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 25,067.00

Satış: 25,446.00

2 | 6
9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 60,531.14

Satış: 61,919.04

Ata altın fiyatı

Alış: 24,969.09

Satış: 25,600.78

3 | 6
9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 24,212.45

Satış: 24,691.87

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,450.27

Satış: 3,453.83

4 | 6