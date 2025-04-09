9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Nisan) ne kadar oldu? 9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Nisan Çarşamba altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.783,20
Satış: 3.787,10
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.787,10
Satış: 6,191.90
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Yarım altın fiyatı
Alış: 12,068.40
Satış: 12,383.81
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 25,067.00
Satış: 25,446.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 60,531.14
Satış: 61,919.04
Ata altın fiyatı
Alış: 24,969.09
Satış: 25,600.78
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