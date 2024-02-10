A101 15 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'e 15 Şubat'ta hangi ürünler geliyor?
A101 Şubat ayında da indirimlerine devam ediyor. A101 15 Şubat 2024 Aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 15 Şubat 2024 Perşembe Aldın Aldın fırsatları A101 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 15 Şubat perşembe günü onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. 15 Şubat'ta A101 markete hangi ürünler geliyor? İşte 15 Şubat 2024 A101'de yer alan indirimli ürünler...
400 g Etibol Dondurulmuş Bohça Mantı 39.50 TL
500 g Konet Dana Kangal Sucuk 139 TL
1 kg Dönerşah Dondurulmuş Piliç Döner 169 TL
2 L Yörükoğlu Ayran 49.50 TL
Peynes Süzme Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 119 TL
Danone Bitkisel Yağlı Krema 200 ml 16,90 TL
Laktika Mascarpone 350 g 99 TL
Kellogg's Coco Pops Çikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği 1200 g 79,90 TL
Kafkas Sivas Çiçek Balı 460 g/ Kafkas Siirt Çiçek Balı 460 g 59,90 TL
Burcu Reçel Çeşitleri 380 g 29,90 TL
Arbel Pilavlik Bulgur 2,5 kg 47,90 TL
Burcu Sos Çeşitleri 23,90 TL
3.96 L Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 194.75 TL
2.5 L Simpak Yüzey Temizleyici 29.90 TL
Mara Lip Balm Çeşitleri 49,90 TL
Vione Fırçalı Yüz Temizleme Köpüğü Çeşitleri 49,90 TL
Lure El ve Vücut Kremi Çeşitleri 300 ml 44,90 TL
Dankek Lokmalık Kek Çeşitleri 160 g 19,90 TL
3'lü Paket Kocatepe Türk Kahvesi 3x100 g 74,90 TL
Sunny Gazlı İçecek Portakal 2,5 L 32 TL
Tago Kaplamalı Gofret Çeşitleri 30 g 2,75 TL
Luppo Karamelli Marshmallowlu Çikolata Kaplamalı Kek 182 g 26,50 TL
Oyuncak Bloklu Alışveriş Arabası 299 TL
Sünger Atan Oyuncak 4'lü 179 TL
Oyuncak Bebek Balonlu Set 179 TL
Oyuncak Güzellik Seti 129 TL
Oyuncak Süpürge 99,90 TL
Oyuncak Uçak 3'lü 69,90 TL
Oyuncak Waffle&Dondurma Hamur Seti 79,90 TL
Oyuncak Asker ve İtfaiye Arabası 89,90 TL
Oyuncak Peluş Çeşitleri 99,90 TL
Oyuncak Üçlü Arabalar 149 TL
Oyuncak Mikser ve Pasta Seti 189 TL
Oyuncak Eğitici Kaplar 149 TL
500 g Oba Makarna Çeşitleri 10.90 TL
2.5 kg Zümrüt Toz Şeker 89.90 TL
1 kg Çiftçi Koçbaşı Nohut 46.50 TL
Arbel Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg 82,50 TL
Çiftçi Koçbaşı Nohut 1 kg 46,50 TL
Eti Çikolata Çeşitleri 24,90 TL
Ülker Çikolata Çeşitleri 70 g 19,90 TL
Jox Yumuşak Şeker Çeşitleri 2 TL
Eti Petito Mini Sütlü Çikolata 12,50 TL
Ülker Caramio Karamel Dolgulu Çikolata 55g 12,90 TL