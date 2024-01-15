A101 18 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 18 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
A101 18 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 18 Ocak aktüel ürünler kataloğundaki uygun fiyatlı birbirinden farklı ürünlerle bu hafta sizlerle buluşuyor. A101 18 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli ürünler...
Hascevher Granit Tava 149 TL
Hascevher Tencere 299 TL
Nero İkiz Balık Tavası 299 TL
Borosilikat Demlik 219 TL
Borosilikat Espresso Bardağı 6'lı 89,90 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık 145 TL
Renkli Cam Tabak 19,90 TL
Keramika Zambak Çerezlik 19,90 TL
Rooc Meyve Sebze Bıçağı 3'lü 19,90 TL
Sızdırmaz Cam Yağlık 550 cc 22,50 TL
Mermer Desenli Katlanabilir Masa 549 TL
Motivasyon Matarası 1 Litre 54,90 TL
Sürgülü Erzak Kabı 10 Litre 79,90 TL
Sürgülü Erzak Kabı 7,5 Litre 74,90 TL
Sürgülü Erzak Kabı 5 Litre 69,90 TL
Basic Saklama Kabı 1500 ml 15,90 TL
Kapaklı Sığ Kare Kase 44,90 TL
Deco Trend Saklama Kabı 3x625 ml 27,90 TL
Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 329 TL
Kiwi Cam Elektrikli Cezve 329 TL
Kiwi Dik Süpürge 649 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 599 TL
Starcom USB Bardak Isıtıcı 37,90 TL
Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 499 TL
Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL
Homend Pottoman Plus Türk Kahve Makinesi 749 TL
Homend Handmaid Çubuk Blender 479 TL
Homend Foodrunner El Mikseri 459 TL
Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.099 TL
APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 36.990 TL
Araç İçi -37 Derece Radyatör Antifrizi 3 L 99,50 TL
Araç İçi -30 Derece Antifirizli Cam Suyu 5 L 59,90 TL
Araç İçi -21 Derece Antifirizli Cam Suyu 5 L 49,50 TL