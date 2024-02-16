A101 22 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'e 22 Şubat'ta hangi ürünler geliyor?
A101 Şubat ayı indirimleri devam ediyor. A101 22 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 22 Şubat 2024 perşembe Aldın Aldın fırsatları A101 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 22 Şubat perşembe günü onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. 22 Şubat'ta A101 markete hangi ürünler geliyor? İşte 22 Şubat 2024 A101'de yer alan indirimli ürünler...
Deco Trend Saklama Kabı 59,90 TL
Yuvarlak Saklama Kabı 59,90 TL
Pratik Basmalı Rondo 149 TL
Manuel Kollu Rende 279 TL
Sızdırmaz Saklama Kabı Seti 3'lü 49,90 TL
Karma Sunum Tepsisi 39,90 TL
Tuzluk 5,90 TL
Metaltex Kanatlı Tirbuşon 99,90 TL
Rooc Teflon Kaplama Çok Amaçlı Bıçak 29,90 TL
Motivasyon Matarası 1500 ml 99,90 TL
Matara 460 cc 29,90 TL
Keramika Renkli Kase 11 cm 29,90 TL
Keramika Renkli Varil Kupa 345 ml 39,90 TL
Cam Pasta Tabağı Çeşitleri 21 cm 14,90 TL
Cam Salata Kasesi 30 cm 49,90 TL
Cam Servis Tabağı 28 cm 34,90 TL
Cam Kase Çeşitleri 7,90 TL
Paşabahçe Gastroboutique Kase 6'lı 119 TL
Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı 44,90 TL
Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 79,90 TL
Cam Pipet 6'lı 24,90 TL
Baharatlık ve Limon Sıkacağı 14,90 TL
Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tencere 26 cm 349 TL
Hascevher Ezme Granit Tava 26 cm 199 TL
Hascevher Ezme Granit Tencere 24 cm 349 TL
Cem Delux Basık / Derin Tencere 349 TL
Cem Delux Tava 199 TL
Dynamic Yaylı Yatak 1.699 TL
Balance Yaylı Yatak 3.099 TL
Relax Süngerli Yatak 1.399 TL
PETEK Kaydırmaz Taban Halı 120x180 cm 379 TL
PETEK Kaymaz Taban Yolluk 80x300 cm 399 TL
Kız Çocuk Kırçıllı Tayt 59,90 TL
Bayan yumuşak Dokulu Baskılı Pijama Takımı 239 TL
Bayan Sherpa Kapitone Kapüşonlu Sweatshirt 259 TL
Plastik Askı 6'lı 29,90 TL
Sıcak Su Torbası 39,90 TL
Metal Tek Kişilik Karyola 1.499 TL
Metal Çift Kişilik Karyola 2.599 TL
Dynamic Yaylı Yatak 1.699 TL
Balance Yaylı Yatak 3.099 TL
Relax Süngerli Yatak 1.399 TL