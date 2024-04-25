A101 25 Nisan Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var? A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu!
A101 Nisan ayı indirimlerine devam ediyor. Telefondan, televizyona, dolaptan, tencereye, tavadan, çay makinesine, tost makinesinden, robot süpürgesine onlarca indirimli ürünler A101'de. 25 Nisan 2024 perşembe gününden itibaren indirimli ürünler A101'in web sitesinde. A101 aldın aldın indirimlerinde hangi ürünler var? İşte, A101 25 Nisan 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu...
Toshiba 4K Ultra HD 65" Smart LED TV 19.999 TL
Toshiba 4K Ultra HD 43" Smart LED TV 9.999 TL
Apple İphone 14 256 GB Cep Telefonu 46.999 TL
Samsung Galaxy S24 250 GB 8 GB RAM Cep Telefonu 36.599 TL
Samsung Galaxy S22 128 Gb 8 GB RAM Cep Telefonu 20.999 TL
Apple 35 W Dual USB-C Şarj Adaptörü 1.899 TL
Xiaomi 3t Pro Tws Kulak İçi Bluetooth Kulaklık 1.199 TL
Samsung Galaxy A04 128 Gb 4 GB RAM Cep Telefonu 5.699 TL
Roborock Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge 29.999 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 2.899 TL
Arnica Doğrayıcı Kırmızı 879 TL
Fakir Tost Makinesi 1.799 TL
Çay Makinesi 699 TL
Seramik Saç Düzleştirici 799 TL
Korkmaz El Mikseri 799 TL
Goldmaster Saç Kurutma Makinesi 479 TL
Philips Azur 7500 Serisi Buharlı Ütü 2.799 TL
Evcil Hayvan Başlıklı Şarjlı El Süpürgesi 3.799 TL
Xiaomi Akıllı Mama Kabı 3.399 TL
WMF Quality One Tencere Seti 4 Parça 5.699 TL WMF Perfect Düdüklü Tencere 6,5 L 6.299 TL
Tefal Duetto Tencere Seti 7 Parça 3.999 TL
Korkmaz Tessa Düdüklü Tencere 10 L 3.299 TL
Tefal İndüksiyon Tava 28 Cm 1.349 TL
Tefal İndüksiyon Tava 32 Cm 1.499 TL
Tefal Aroma Tava Seti 24-26 Cm 1.999 TL
Tefal Intense Non-Stick Wok Tava 28 Cm 799 TL
Korkmaz Orbit Midi Çaydanlık Takımı 749 TL
Nehir Fulya Sade Çatal Kaşık Takımı 30 Parça 999 TL
Samsung Çift Kapaklı No-Frost Buzdolabı 17.999 TL
Hoover 9 Programlı Bulaşık Makinesi 13.499 TL
Hoover 1400 Devir Kurutmalı Çamaşır Makinesi 19.999 TL
Ankastre Fırın 5.699 TL
Duvar Tipi Davlumbaz 3.499 TL
Cam Ankastre Ocak 3.299 TL