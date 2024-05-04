A101 9 Mayıs 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'e 2 Mayıs hangi ürünler geliyor?
A101 Mayıs ayı indirimleri indirimleri devam ediyor. A101 2 Mayıs 2024 perşembe aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 2 Mayıs A101 markete beyaz eşyadan, televizyona, airfryerdan, hamur yoğurma makinesine, boyadan, nevresim takımına, bavuldan, çalışma koltuğuna onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. İşte 9 Mayıs A101 indirimleri...
Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 169 TL
Paşabahçe Vanilla Kase 6'lı 119 TL
Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 169 TL
Bölmeli Servis Tabağı 64,90 TL
Keramika Desenli Pasta Tabağı 44,90 TL
Desenli Kupa 39,90 TL
Sinbo Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 179 TL
Kulplu Cam Yağdanlık Seti 99,90 TL
Kesim Panosu 89,90 TL
Büyük Metal Ürünler 49,90 TL
Ayaklı Kulplu Çay Bardağı 12,90 TL
Easy Connect 8 Parça Tencere Seti 1.999 TL
Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 34,90 TL
Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 27,50 TL
Nehir Servis Gereçleri 129 TL
Nehir Çay Kaşığı 17,50 TL
Nehir Dmküm Kek Kalıbı 279 TL
LAVA Döküm Basık Tencere 1.199 TL
Bella Döküm Basık Tencere 599 TL
Bella Döküm Derin Tencere 599 TL
Bella Döküm Tava 379 TL
Taç Tava ve Sahan Seti 529 TL
Lav Çay Seti 12 Parça 179 TL
Desenli Meşrubat Bardağı 29,90 TL
Desenli Su Bardağı 24,90 TL
As File Çalışma Koltuğu 1.699 TL
Karizma File Çalışma Koltuğu 1.699 TL
Kitaplıklı Çalışma Masası 1.299 TL
5 Bölmeli Kitaplık 899 TL