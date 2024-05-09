A101 9 Mayıs Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var? A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu!
A101 market Mayıs ayı indirimlerine devam ediyor. Telefondan, televizyona, dolaptan, tencereye, çantadan, robot süpürgeye, diliş makinesinden, yatağa onlarca indirimli ürünler A101'de. 9 Mayıs 2024 perşembe gününden itibaren indirimli ürünler A101'in web sitesinde.
Samsung 55" 4K Crystal UHD TV 21.999 TL Toshiba 50" Qled 4K UHD TV 13.499 TL
Tcl 32 GB 3 GB RAM Tablet 2.699 TL Lenovo 11 Nesil Core İ3 Notebook 11.999 TL
Samsung Galaxy A55 5G 256 GB 8 GB RAM Cep Telefonu 18.799 TL
Samsung Galaxy S24 Plus 256 GB 13 12 GB RAM Cep Telefonu 41.499 TL
Realme 9i 128 Gb 4 GB RAM Cep Telefonu 5.899 TL Xiaomi Projeksiyon Cihazı 17.999 TL
WMF Diadem Plus Tencere Seti 5 Parça 5.999 TL
WMF Perfect Düdüklü Tencere 6,5 L 5.999 TL
Tefal Optispace Tencere Seti 3 Parça 3.699 TL
Tefal İngenio Jamie Oliver Tava Seti 24-28 Cm 3.499 TL
Korkmaz Tessa Düdüklü 3.699 TL
Tefal Alle Herdarten Kapaklı Yemek Tavası 24 Cm 1.499 TL
Tefal Jamie Oliver Serisi Krep Tavası 25 Cm 1.299 TL
Korkmaz Tella Omlet Seti 1.799 TL
Tefal Jamie Oliver Serisi Izgara Tava 26 Cm 1.499 TL
Korkmaz Perla Maxi Çaydanlık Takımı 949 TL
Samsun İnverter Duvar Tipi Klima 20.999 TL
Samsung İnverter Duvar Tipi Klima 29.999 TL
Samsung Çift Kapılı No Frost Buzdolabı 29.899 TL
Hoover 1400 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 14.699 TL
Hoover 9 Kg Isı Pompalı Çamaşır Kurutma Makinesi 13.299 TL
Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 TL
Newton Beyaz Cam Ankastre Set 5.999 TL
Roborock S8 Sony Robot Süpürge 20.199 TL
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.799 TL
Brother Dikiş Makinesi 6.399 TL
Braun El Blender Seti 3.799 TL
Korkmaz Demkolik Çay Makinesi 1.799 TL
Tefal Elektrikli Izgara 3.499 TL
Arnica Tost Makinesi 2.299 TL
Philips Buharlı Ütü 1.499 TL
Xiaomi Cam Su Isıtıcı 1.499 TL
Xiaomi İyonlu Saç Kurutma Makinesi 2.199 TL
Pierre Cardin Saç Kesme Kesme Makinesi 1.099 TL
Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 999 TL
Xiaomi Akıllı Evcil Hayvan Su Haznesi 1.999 TL