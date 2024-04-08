A101 market 11 Nisan perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'e Elektrikli Moped geliyor!
A101 Nisan ayı indirimlerine devam ediyor. A101 11 Nisan 2024 perşembe aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 11 Nisan A101 markete beyaz eşyadan, televizyona, elektrikli mopedden, dikiş makinesine, koltuktan, bebek bezine, oyuncaktan, telefona onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. İşte 11 Nisan A101'de yer alan indirimli ürünler...
APEC APS2 Elektrikli Moped 21.990 TL
Erinöz Alüminyum Oturma Grubu 2+1+1+Sehpa 6.999 TL
2 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 649 TL
Plastik Masa 549 TL
Rattan Desenli Masa 549 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 199 TL
Katlanabilir Kamp Sehpası 329 TL
El Arabası 899 TL
Uzayan Bahçe Hortumu 129 TL
Tırnak 64,90 TL
Çatal Çapa 59,90 TL
Şeffaf Bebek Küveti 179 TL
Mama Sandalyesi 729 TL
Çocuk Koltuğu 99,90 TL
Kiwi Sıcaklık ve Nem Ölçer 259 TL
Burun Aspiratörü 49,90 TL
Kiwi Otomatik Tırnak Törpüsü Seti 159 TL
Lizbon Koltuk Takımı 12.900 TL
Mila Koltuk Takımı 12.900 TL
Rio Konsol 1.999 TL