A101 market 13 Nisan cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Bugün A101'de hangi ürünlerde indirim var?
A101 13 Nisan 2024 haftanın yıldızları ve çok al az öde aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. A101 markete bugün hangi ürünler geliyor? Bugün A101'de hangi ürünlerde indirim var? İşte 13 Nisan 2024 A101'de yer alan indirimli ürünler...
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peynir 700 gr 149,50 TL
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 700 gr 99 TL
Peynes Süzme Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 gr 59 TL
Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 47 TL
Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 75 TL
Zeo Çizik Yeşil Zeytin 400 gr 59,50 TL
Zeo Kırma Yeşil Zeytin 400 gr 59,50 TL
Çerezya İthal Dakota Çekirdeği 250 gr 29,50 TL
Elidor Saç Kremi ÇEşitleri 350 ml 69,50 TL
Duru Türk Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr 59,90 TL
Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 66 TL
Birşah Yağsız Süt 1 L 19,50 TL
Birşah Laktozsuz Süt 1 L 27,50 TL
Birşah Süt 200 ml 6,90 TL
Birşah Tam Yağlı Süt 1 L 26,50 TL
Bozbeyi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir Çeşitleri 149 TL
Birşah Milkino Süt Çeşitleri 200 ml 7,50 TL
Milkten Tereyağı Tuzsuz 500 G 127,50 TL
Feast Gurme Dondurulmuş Kaplamalı Peynir Çubukları 30 g 65 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Elseve Şampuan Çeşitleri 450 ml 69,90 TL
Fairy Platinum Sıvı Bulaşık Deterjanı 1,5 Litre 89 TL
Çok Al Az Öde!