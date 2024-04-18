A101 market 18 Nisan perşembe aktüel ürünler kataloğu! Bugün A101'de hangi ürünlerde indirim var?
A101 18 Nisan 2024 aldın aldın, tazenin yıldızları ve çok al az öde aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. A101 markete bugün hangi ürünler geliyor? Bugün A101'de hangi ürünlerde indirim var? İşte 18 Nisan 2024 A101'de yer alan indirimli ürünler...
Toshiba 65’’ Ultra HD Android TV 19.999 TL
İthal Muz 69,90 TL
Domates 31,95 TL
Patates 15,75 TL
Starking Elma 22,90 TL
Portakal 15,75 TL
Kombinet Dana Kıyma 400 g 664 TL
Beşler Dana Kıyma 400 g 169 TL
Nimet Kepekli Ekmek 400 g 15,75 TL
Nimet Tost Ekmeği 670 g 25 TL
Nimet Tost Ekmeği 550 g 21 50 TL
Yumurta 30'lu 75 TL
Beşler Dana Kuşbaşı 400 g 178 TL
Kombinet Dana Kuşbaşı 400 g 173 TL
Eker Ayran 9,90 TL 6 Al 57,40 12 Al 111 TL
Pınar Ayran 9,90 TL 6 Al 57,40 TL 20 Al 187 TL
Sütaş Ayran 7,50 TL 6 Al 43 TL 20 Al 140 TL
Birşah Tam Yağlı Ayran 5,50 TL 6 Ay 32 TL 263
Ozmo Cool Çeşitleri 9 TL 4 Al 32 TL
Birşah Tam Yağlı Ayran 6,90 TL 6 Al 40 TL 20 Al 130 TL
Birşah Süt 1 L 27,50 TL 4 Al 108 TL 12 Al 315 TL
Eti Süt Burger Çeşitleri 9 TL 4 Al 32 TL
Eti Pasta Mia 11,50 TL 4 Al 41 TL
Eti Sombom 11,50 TL 4 Al 41 TL
Eti Süt Burger 11,50 TL 4 Al 41 TL
Eti Browni Muz 11,50 TL 4 Al 42 TL
Miktten Süt Dolgulu Kek 7 TL 4 Al 25 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 İle 81 TL 2 Al 130 TL
Organik Yumurta 6'lı 39,50 TL 2 Al 73 TL
Baş Tacı Mini Dana Dilimli Salam Çeşitleri 21 TL 3 Al 57 TL
Keyfe Türk Kahvesi 100 G 27,50 TL 3 Al 75 TL
Kahve Dünyası Türk Kahvesi 36,50 TL 3 Al 99 TL
Mendive Islak Havlu 101'li 29,75 TL 2 Al 53,50 TL
Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 50'li 47,75 TL 2 Al 84,50 TL
Kuru Kahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 G 39,50 TL 3 Al 105 TL
Baş Tacı Dilimli Salam 18 TL 3 Al 48 TL