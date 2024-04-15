A101 market 18 Nisan perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'e Akülü Araba geliyor!
A101 Nisan ayı indirimleri devam ediyor. A101 18 Nisan 2024 perşembe aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 18 Nisan A101 markete beyaz eşyadan, televizyona, Maxi Scooterdan, terliğe, karyola yatak setinden, uzanma koltuğuna, akülü arabadan, tencereye onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. İşte 18 Nisan A101'de yer alan indirimli ürünler...
APEC APX 150cc Maxi Scooter 64.990 TL
Cem Nero Karnıyarık Tencere 329 TL
Cem Nero Derin Tencere 329 TL
Cem Nero Tava 179 TL
Döküm Kek Kalıbı 279 TL
Brita Aluna XL Flitreli Sürahi 479 TL
Brita Maxtra Pro All-in 1 Sürahi Filtresi 2'li 249 TL
Metal Sporcu Matarası 159 TL
Katlanabilir Rende 64,90 TL
Sunum Tepsisi 14.90 TL
Saklama Kabı 3'lü Set 59,90 TL
12V Akülü Araba 5.999 TL
12 Jant Bisiklet 999 TL
Triathlon Dart Seti 179 TL
Triathlon Işıklı Scooter 499 TL
Oyuncak Fileli Pota 115 TL
Luminarc Tek Fiyat Tabak & Kase 39,90 TL
Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı 179 TL
Dekoratif Cam Karaf 89,90 TL
Dönen Bambu Sunum Tablası 149 TL
Renkli Cam Kase 39,90 TL
Borosilikat Bardak ve Pipet Seti 6 Parça 99,90 TL
Desenli Seramik Pasta Tabağı 32,50 TL