A101 market 2 Mayıs perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'e 2 Mayıs Karavan geliyor!
A101 Mayıs ayı indirimleri başladı. A101 2 Mayıs 2024 perşembe aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 2 Mayıs A101 markete karavandan, üç tekerlekli elektrikli mopede, beyaz eşyadan, televizyona, kamp çadırından, şişme yatağa, uyku tulumundan, masa takımına onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. İşte 2 Mayıs A101'de yer alan indirimli ürünler...
Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL
Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 61.990 TL
Tek Kişilik Giyinme Çadırı 1.199 TL
Çift Bölmeli 6 Kişilik Aile Kamp Çadırı 8.999 TL
Çift Bölmeli 4 Kişilik Aile Kamp Çadırı 5.999 TL
Dome 3 Kişilik Kamp Çadırı 1.299 TL
Uyku Tulumu 699 TL
Şişme Yatak & Kanepe 2.299 TL
Tek Kişilik Şişme Yatak 399 TL
Çift Kişilik Şişme Yatak 599 TL
Şişme Kamp Matı 899 TL
3 Kişilik Kanepe 6.390 TL
Masa Takımı 5.199 TL
Sinbo Ayakkabılık 199 TL
Ayarlanabilir Laptop Sehpası 349 TL