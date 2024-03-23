A101 market 23 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bugün A101'e hangi ürünler geliyor?
A101 23 Mart 2024 cumartesi haftanın yıldızları ve çok al az öde aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. A101 markete bugün hangi ürünler geliyor? Bugün A101'de hangi ürünlerde indirim var? İşte 23 Mart 2024 cumartesi A101'de yer alan indirimli ürünler...
Ülker Kremalı Bisküvi Çeşitleri 18,50 TL
Ülker Çiziviç Peynirli Sandviç Kraker 24,50 TL
Ülker Taç Tuzlu Kraker 21,50 TL
Ülker Dankek Rulo Pasta Çeşitleri 28,50 TL
Ülke Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 24,50 TL
Ülker Petibör Bisküvi 29,90 TL
Ülker Halley Çikolatalı Bisküvi 27,50 TL
Ülker Albeni Kurabiyem 29,90 TL
Ülker Dankek Meyveli Baton Kek 21,50 TL
Ülker Tako Aromalı Badem Kraker 23,50 TL
Ülker 9 Kat Kat Rulokat Fındık Kremalı Rulo Gofret 29,90 TL
Ülker XXL Çikolatalı Çikolata Çeşitleri 49,90 TL
Ülker Napoliten Sütlü Çikolata 11,50 TL
Ülker Hobi Fındıklı Bar Çikolata 39,90 TL
Ülker Cocostar Hindistan Cevizi Bar Çikolata 4,50 TL
Ülker Fındık Rüyası Çikolata 19,90 TL
Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 135 TL
Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 134 TL
Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 249 TL
Ovadan Baldo Pirinç 1 Kg 52,50 TL
Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 139 TL
Torku Yoğurt 5 Kg 139 TL
Bebelac Çocuk Debam Sütü Çeşitleri 400 gr 159,90 TL
Sümeli / Karlıdağ Tereyağı 750 gr 265 TL
Karlıdağ Tereyağı 950 gr 335 TL
Tukaş / Burcu Domates Salçası 830 gr 36,50 TL
Ofçay Hazine Çay 1 Kg 125 TL
Bolmix Reçel Çeşitleri 700 gr 45 TL
Piliç Salam 850 gr 54,50 TL
Slazanger Erkek Parfümü Çeşitleri 50 ml 129 TL
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 Kg 118 TL
Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 99,75 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
Dardanel Ton Balığı 2x170 gr 89,90 TL
Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 74,90 TL