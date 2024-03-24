A101 market 28 Mart 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101'e 28 Mart Elektrikli Moped geliyor!
A101 Mart ayı indirimleri devam ediyor. A101 28 Mart 2024 perşembe aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 28 Mart A101 markete beyaz eşyadan, televizyona, elektrikli mopedten, bisiklete, masa takımından, tencereye, bayram şekerinden, makarnaya onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. İşte 2 8 Mart A101'de yer alan indirimli ürünler...
Pure Baby Çocuk Bezi Çeşitleri 199 TL
9 kg Persil Toz Deterjan 289 TL
Golden Rose Ruj Çeşitleri 74.90 TL
Pudra 69.90 TL
10 kg Başhan Pilavlık Pirinç 225 TL
500 g Pastavilla Makarna Çeşitleri 19 TL
Calve Sos Çeşitleri 39.90 TL
1.5 L Sütaş Ayran 39 TL
6'lı Erikli Su 59 TL
Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL
HI-LEVEL 55' Ultra HD Smart Tv 12.999 TL
Philips 55' UHD Smart Led Tv 19.999 TL
HI-LEVEL 32' WebOS HD Ready Tv 4.799 TL
Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL
Lenovo N4020 Notebook 6.999 TL
Hyundai Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL
SEG 10 kg Çamaşır Makinesi 10.999 TL
SEG Buzdolabı 7.399 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.799 TL
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.999 TL