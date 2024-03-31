A101 market 30 Mart-5 Nisan aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta A101'de hangi ürünlerde indirim var?
A101 30 Mart-5 Nisan 2024 haftanın yıldızları ve çok al az öde aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. A101 markete bu hafta hangi ürünler geliyor? Bu hafta A101'de hangi ürünlerde indirim var? İşte 30 Mart-5 Nisan 2024 A101'de yer alan indirimli ürünler...
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 124 TL
Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 108,50 TL
Birşah Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 45 TL
Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 22,50 TL
Torku Toz Şeker 3000 gr 94,90 TL
Çaykur Tiryak Siyah Çay 500 gr 75 TL
Piliç Döner 200 gr 44,50 TL
Galle Salatalık Turşusu 680 gr 18,50 TL
Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 54 TL
Ülker Halley Bisküvi 3x66 gr 24,50 TL
Ülker Probis Bisküvi 10x28 gr 29,50 TL
Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası 77,50 TL
Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 84,90 TL
Peros Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml 69,90 TL
Pril Excellence Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 199 TL
Persil Sıvı Deterjan Çeşitleri 1690 ml 99,90 TL
Duru Duş Sabunu Çeşitleri 4x150 gr 64,50 TL
Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml 79,90 TL
Paradontax Diş Macunu 50 ml 44,90 TL
Sensodyne Diş Fırçası 1+1 69,90 TL
Kotex Ultra Hijyenik Ped Çeşitleri 39,50 TL
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