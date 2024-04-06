A101 market 6 Nisan cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Bugün A101'de hangi ürünlerde indirim var?
A101 6 Nisan 2024 haftanın yıldızları ve çok al az öde aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. A101 markete bugün hangi ürünler geliyor? Bugün A101'de hangi ürünlerde indirim var? İşte 6 Nisan 2024 A101'de yer alan indirimli ürünler...
Ovadan Basmati Pirinç 1 Kg 42,50 TL
Çokça Domates Salçası 830 gr 31,50 TL
Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 gr 41,50 TL
Ülker Halley Bisküvi Çeşitleri 29,90 TL
Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 149,50 TL
Neutrogena Hızlı Emilen Bakım Kremi 200 ml 69 TL
Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 67,50 TL
Vaseline Jel Krem 50 ml 42,50 TL
Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 500 ml 49,50 TL
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 159 TL
Fax Sıvı Sabun 3 Litre 59,90 TL
Kebir / Sürmeli / Kaanlar Tereyağı 500 gr 159,50 TL
Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 89 TL
Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 185 TL
Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 155 TL
Ünal olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 175 TL
Sütaş / Torku Ayran 2,5 Kg 57,50 TL
Zeo Siyah Zeytin 250 gr 29,50 TL
Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 89 TL
Pilç Nugget 300 gr 3,75 TL
Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 45 TL
10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat
LAV Çay Seti 12 Parça 79,90 TL
Nescafe Blend 37 Granül Kahve 80 gr 31,50 TL
İthal Muz 69,90 Portakal 14,95 TL
Granny Smith Elma 28,95 TL
Patates 13,90 TL
Tabak Mantar 30,95 TL
Kombine Dana Kıyma 400 G 145 TL
Kombine Dana Kuşbaşı 400 G 155 TL
Beşler Dana Kıyma 400 G 149,50 TL
Beşler Dana Kuşbaşı 400 G 159,50 TL
Nimet Çavdarlı Ekmek 400 G 21,50 TL
Nimet Hamburger Ekmeği 27,25 TL
Yumurta 30'lu 79 TL