A101'de 28 Mart Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var? A101 Aldın Aldın aktüel ürünler
A101 Mart ayı indirimlerine devam ediyor. Telefondan, televizyona, dolaptan, tencereye, tavadan, elektrikli mobede, tost makinesinden, çay makinesine, valizden, ayakkabıya onlarca indirimli ürünler A101'de. 28 Mart 2024 perşembe gününden itibaren indirimli ürünler A101'in web sitesinde. A101 aldın aldın indirimlerinde hangi ürünler var? İşte, A101 28 Mart 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu...
Toshiba 50" Qled 4K Ultra HD Smart TV 14.999 TL
İphone 14 Plus 512 GB Cep Telefonu 59.999 TL
Samsung Galaxy A04 128 Gb 4 GB RAM Cep Telefonu 5.699 TL
Samsung Galaxy Z Fold 3 250 GB 12 GB RAM Cep Telefonu 32.499 TL
JBL Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 10.299 TL
Philips USB Adaptörü 399 TL
Philips HDMI Ve VGA Adaptör 499 TL
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 4 GB RAM 8.499 TL
WMF Fuslontec Functional Tencere Seti 4 Parça 22.999 TL
WMF Diadem Plus Tencere Seti 5 Parça 5.699 TL
Korkmaz Perla Omlet Seti 1.999 TL
Tefal Opti'space Pencere Seti 3 Parça 3.499 TL
WMF Perfect Plus Düdüklü Tencerede 6,5 L 6.199 TL
Korkmaz Kappa Çaydanlık Takımı 969 TL
Nehir Dalyan Sade Çatal Kaşık Takım Takımı 30 Parça 989 TL
Tefal Titanium 6x İndüksiyon Tabanlı Tava 24 Cm 1.299 TL
Tefal Titanium 6x İndüksiyon Tabanlı Tava 30 Cm 1.699 TL
Tefal Titanium 6x Tava 28 Cm 1.499 TL
Homend Robot Süpürge 8.499 TL Black+Decker Evcil
Hayvan Başlıklı Şarjlı El Süpürgesi 3.999 TL
Philips Azur Buharlı Ütü 2.999 TL
Homend Çay Makinesi 2.299 TL
Homend Narenciye Sıkacağı 949 TL
Philips Smoothi Mini Blender 1.699 TL
Korkmaz El Mikseri 849 TL
Braun Epilatör 1.199 TL
Arnica Mini Saç Kurutma Makinesi 599 TL
Wahl 7'si Bir Arada Erkek Bakım Seti 799 TL
King Aura Buharlı Kırışıklık Giderici Ütü 499 TL
Arnica Ayvalık Stil Tost Makinesi 1.699 TL
Volta VS2 Elektrikli Mobed 27.990 TL