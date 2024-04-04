A101'de Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var? A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu!
A101 Nisan ayında da indirimlerine devam ediyor. Telefondan, televizyona, dolaptan, ayakkabıya, beyaz eşyadan, dikiş makinesine, tencereden, şarj edilebilir diş fırçasına onlarca indirimli ürünler A101'de. 4 Nisan 2024 perşembe gününden itibaren indirimli ürünler A101'in web sitesinde. A101 aldın aldın indirimlerinde hangi ürünler var? İşte, A101 4 Nisan 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu...
WMF Function Tencere Seti 5 Parça 16.999 TL
FISSLER San Fransisco Tencere Seti 9 Parça 7.799 TL
Korkmaz Tessa Düdüklü Tencere 12'li 3.699 TL
Tefal Alle Her Darten Yemek Ve Izgara Tavası 30 cm 1.999 TL
Tefal Secure 5 Neo Düdüklü Tencere Seti 6 L Artı 4 L 4.999 TL
Tefal Titanyum 2X Xl Difüzyon Tabanlı Tava 24 Cm 729 TL
Tefal Titanyum 2x Xl Difüzyon Tabanlı Tava 220 Cm 629 TL
Korkmaz Perla Maksi Çaydanlık Takımı 899 TL
Tefal Titanyum 2x Xl Force Difüzyon Tabanlı Tava 26 Cm 779 TL
Nehir Katre Sade Çatal Kaşık Takımı 30 Parça 799 TL
Vestel HD Ready 32" Mobil TV 7.699 TL
İphone 15 Plus 256 GB Cep Telefonu 62.499 TL
İphone 14 128 GB Cep Telefonu 44.99 TL
Realme 256 GB 8 GB RAM Cep Telefonu 7.699 TL
Vivo 128 Gb 6 GB RAM Cep Telefonu 5.99 TL
JBL Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 2.199 TL
Redmi Bus 3 Bluetooth Kulaklık 529 TL
Power Bank 1.349 TL
Dreome Robot Süpürge 12.499 TL
Arnica Toz Torbasız Süpürge 5.99 TL
Tefal Buharlı Ütü 2.599 TL
Brother Mekanik Dikiş Makinesi 3.699 TL
Tefal Cam Sürahili Blender 3.799 TL
Homend Tost Makinesi 1.699 TL
Oral-B Pro 3 İkili Şarj Edilebilir Diş Fırçası Seti 2.399 TL
Oral-B Benius X Yapay Zeka Destekli Şarj Edilebilir Diş Fırçası 2.099 TL
Oral-B IO Ultimate Clean Yedek Diş Fırçası Başlığı 6'lı 999 TL
Oral-B Cross Action Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı 9'lu 699 TL
Oral-B Sensitive Şarjda Diş Fırçası Yedek Başlığı Altılı 499 TL
Oral-B IO Şarjlı Diş Fırçası 3.499 TL
Hoover Cam Ankastre Ocak Siyah 2.899 TL
Hoover Duvar Tipi Davlumbaz Siyah 2.799 TL
Hoover Ankastre Fırın 5.499 TL
Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL
Hoover 1200 Devir 12 Kg Çamaşır Makinesi 13.999 TL
Samsung Çift Kapılı No Frost Buzdolabı 19.999 TL