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  4. A101’e 1 Mayıs Perşembe günü elektrikli moped geliyor! (A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’e 1 Mayıs Perşembe günü elektrikli moped geliyor! (A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 1 Mayıs 2025 Perşembe tarihinde üç tekerlekli elektrikli moped ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 1 Mayıs Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 1 Mayıs Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 1 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 1 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

A101’e 1 Mayıs Perşembe günü elektrikli moped geliyor! (A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ONVO 550VF5000AQ55” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 16,499 TL

 

HI-LEVEL 43” UHT750 4K ULTRA HD TV

Fiyat: 9,999 TL

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A101’e 1 Mayıs Perşembe günü elektrikli moped geliyor! (A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

SEG CM 911 INV 9 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ürün bilgileri

9 kg yıkama

15 program

1000 devir

Sessiz inverter motor

LED gösterge

Çocuk kilidi

Ön yıkama

Fiyat: 12,999 TL

SEG NF4831 NO-FROST BUZDOLABI

Ürün özellikleri

Çift kapılı

Soğutucu net hacim: 353 L

Dondurucu net hacim: 98 L

 Dondurma kapasitesi: 7 kg/24 saat

 Yıllık enerji tüketimi: 249 kWh/a

 Ses seviyesi: 41 dB (A)

 E sınıfı enerji

 451 L net hacim

 Yükseklik: 187 cm

 Genişlik: 70 cm

 Derinlik: 72 cm

Fiyat: 18,999  TL

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A101’e 1 Mayıs Perşembe günü elektrikli moped geliyor! (A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

KİWİ KK 3328 CAM SU ISITICI

Ürün bilgileri

Kablosuz 360 derecede kullanım

 Paslanmaz çelik gizli ısıtma

Susuz çalışmama koruması

 LED aydınlatmalı açma/kapama düğmesi

2000 W

Fiyat: 599 TL

ARZUM MONOMIX EL BLENDER

Ürün bilgileri

900 W

Isıya dayanıklı çift taraflı paslanmaz çelik el blender’ı

Fiyat: 999 TL

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A101’e 1 Mayıs Perşembe günü elektrikli moped geliyor! (A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Ürün bilgileri

Hız: 25 km/h

Motor gücü: 1000 W

Kütle: 117 kg

Azami taşıma kapasitesi: 160 kg

Batarya kütlesi: 30 kg

Batarya tipi: VRLA Jel

Kapasite: 60 V 20 A

Şarj süresi: 7-8 saat

Menzil: 36 km

Dijital hız göstergesi

İki kişilik oturma koltuğu

Fiyat: 49,990 TL

 

VOLTA VB3 ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Ürün bilgileri

Azami Hız: 25 km/h’a kadar motor desteği

 Motor Gücü: 250 W

 Menzil: 30-55 km (yol, hava şartları ve güç destek seviyesine
göre değişir)

 Batarya Kapasitesi: 36 V 10 Ah

 Şarj Süresi: 5-6 saat

 Ağırlık: 24 kg

 Shimano 7 kademeli vites sistemi

 Hafif, rahat taşınabilir tasarım

 6061 serisi alüminyum alaşım şasi

 Katlanabilir ve ayarlanabilir sele

 Taşınabilir lityum-iyon batarya

 Kilitlenebilir batarya mekanizması

 Akıllı batarya yönetim sistemi

 Otomatik yüksek akım koruması

 Arka 160 mm mekanik disk fren

 250 W güç desteği sağlayan hub elektrik motoru

 Su geçirmez, 5 kademe güç asistanlı LED LCD ekran

 Alüminyum alaşım jantlar

 Yol tutuşunu artıran lastikler

 Ön led far

 Darbe sönümleyici ön teleskopik süspansiyon

 Arka taşıma demiri

 Kaymaz, yumuşak ve rahat elcikler

 Mekanik zil

 Uzunluk: 1890 mm

 Genişlik: 605 mm

Fiyat: 20,990 TL

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