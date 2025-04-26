A101’e 1 Mayıs Perşembe günü elektrikli moped geliyor! (A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 1 Mayıs 2025 Perşembe tarihinde üç tekerlekli elektrikli moped ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 1 Mayıs Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 1 Mayıs Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 1 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 1 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
ONVO 550VF5000AQ55” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV
Fiyat: 16,499 TL
HI-LEVEL 43” UHT750 4K ULTRA HD TV
Fiyat: 9,999 TL
SEG CM 911 INV 9 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün bilgileri
9 kg yıkama
15 program
1000 devir
Sessiz inverter motor
LED gösterge
Çocuk kilidi
Ön yıkama
Fiyat: 12,999 TL
SEG NF4831 NO-FROST BUZDOLABI
Ürün özellikleri
Çift kapılı
Soğutucu net hacim: 353 L
Dondurucu net hacim: 98 L
Dondurma kapasitesi: 7 kg/24 saat
Yıllık enerji tüketimi: 249 kWh/a
Ses seviyesi: 41 dB (A)
E sınıfı enerji
451 L net hacim
Yükseklik: 187 cm
Genişlik: 70 cm
Derinlik: 72 cm
Fiyat: 18,999 TL
KİWİ KK 3328 CAM SU ISITICI
Ürün bilgileri
Kablosuz 360 derecede kullanım
Paslanmaz çelik gizli ısıtma
Susuz çalışmama koruması
LED aydınlatmalı açma/kapama düğmesi
2000 W
Fiyat: 599 TL
ARZUM MONOMIX EL BLENDER
Ürün bilgileri
900 W
Isıya dayanıklı çift taraflı paslanmaz çelik el blender’ı
Fiyat: 999 TL
APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Ürün bilgileri
Hız: 25 km/h
Motor gücü: 1000 W
Kütle: 117 kg
Azami taşıma kapasitesi: 160 kg
Batarya kütlesi: 30 kg
Batarya tipi: VRLA Jel
Kapasite: 60 V 20 A
Şarj süresi: 7-8 saat
Menzil: 36 km
Dijital hız göstergesi
İki kişilik oturma koltuğu
Fiyat: 49,990 TL
VOLTA VB3 ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Ürün bilgileri
Azami Hız: 25 km/h’a kadar motor desteği
Motor Gücü: 250 W
Menzil: 30-55 km (yol, hava şartları ve güç destek seviyesine
göre değişir)
Batarya Kapasitesi: 36 V 10 Ah
Şarj Süresi: 5-6 saat
Ağırlık: 24 kg
Shimano 7 kademeli vites sistemi
Hafif, rahat taşınabilir tasarım
6061 serisi alüminyum alaşım şasi
Katlanabilir ve ayarlanabilir sele
Taşınabilir lityum-iyon batarya
Kilitlenebilir batarya mekanizması
Akıllı batarya yönetim sistemi
Otomatik yüksek akım koruması
Arka 160 mm mekanik disk fren
250 W güç desteği sağlayan hub elektrik motoru
Su geçirmez, 5 kademe güç asistanlı LED LCD ekran
Alüminyum alaşım jantlar
Yol tutuşunu artıran lastikler
Ön led far
Darbe sönümleyici ön teleskopik süspansiyon
Arka taşıma demiri
Kaymaz, yumuşak ve rahat elcikler
Mekanik zil
Uzunluk: 1890 mm
Genişlik: 605 mm
Fiyat: 20,990 TL