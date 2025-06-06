A101’e 12 Haziran Perşembe günü Elektrikli Moped geliyor! (A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

VOLTA YIDE SE03 MAX ELEKTRİKLİ MOPED

Ürün bilgileri

Boyutlar / Uzunluk: 1879 mm, genişlik: 895 mm, yükseklik: 1090 mm

Konforlu sürüş sağlayan ön süspansiyon

Dijital gösterge

Üç kademeli sürüş modu

Uzaktan kumanda ile açma ve kilitleme sistemi

Çıkarılabilir LFP batarya

Kayar sinyal

Fiyat: 39,990 TL

APEC APS2 ELEKTRİKLİ MOPED GÜMÜŞ GRİ

Ürün bilgileri

Boyutlar / Uzunluk: 1774 mm, genişlik: 755 mm, yükseklik: 1065 mm

Kompakt tasarım

Rahat sürüş imkanı

Ultra sessiz yolculuk

EURO 5 standartında

B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir

Fiyat: 26,990 TL