A101’e 12 Haziran Perşembe günü Elektrikli Moped geliyor! (A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 12 Haziran 2025 Perşembe tarihinde elektrikli moped ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 12 Haziran Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 12 Haziran Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 12 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 12 Haziran 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…
SAMSUNG 70DU7100 70” 4K UHD SMART LED TV
Fiyat: 36,999 TL
LAPTOP SEHPASI
Ürün bilgileri
Yükseklik: 65 cm
Derinlik: 36 cm
Genişlik: 60 cm
Portatif kolay kurulum
Fiyat: 499 TL
SEG CX 4821 INOX NO-FROST BUZDOLABI
Ürün bilgileri
Soğutucu net hacim: 356 L
Dondurucu net hacim: 115 L
Dondurma kapasitesi: 5,2 kg/24 h
Yıllık enerji tüketimi: 266 kWh/a
Ses seviyesi: 41 dB(A)
Yan duvarda LED aydınlatma
Elektronik ekran
Fiyat: 21,999 TL
ENGLISH HOME STAND MİKSER
Ürün bilgileri
1500 W motor gücü
5,5 L kapasiteli
Çırpıcı, karıştırıcı ve hamur yoğurucu aparat
6 kademeli hız ayarı ve pulse fonksiyonu
Kaydırmaz ayaklar
Sıçramayı önleyen şeffaf kapak
Fiyat: 4,599 TL
VOLTA YIDE SE03 MAX ELEKTRİKLİ MOPED
Ürün bilgileri
Boyutlar / Uzunluk: 1879 mm, genişlik: 895 mm, yükseklik: 1090 mm
Konforlu sürüş sağlayan ön süspansiyon
Dijital gösterge
Üç kademeli sürüş modu
Uzaktan kumanda ile açma ve kilitleme sistemi
Çıkarılabilir LFP batarya
Kayar sinyal
Fiyat: 39,990 TL
APEC APS2 ELEKTRİKLİ MOPED GÜMÜŞ GRİ
Ürün bilgileri
Boyutlar / Uzunluk: 1774 mm, genişlik: 755 mm, yükseklik: 1065 mm
Kompakt tasarım
Rahat sürüş imkanı
Ultra sessiz yolculuk
EURO 5 standartında
B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir
Fiyat: 26,990 TL