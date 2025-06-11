A101’e 12 Haziran Perşembe günü Koşu ve Yürüyüş Bandı geliyor! (A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATAL
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 12 Haziran 2025 Perşembe tarihinde koşu ve yürüyüş bandı ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 12 Haziran Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 12 Haziran Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 12 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 12 Haziran 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…
FOBEM 43” FHD 109 EKRAN ANDROID LED TV
Fiyat: 8,499 TL
PİRANHA KABLOSUZ OYUNCU KULAKLIĞI
Ürün bilgileri
Mikrofon
Çağrı yanıtlama/sonlandırma
Fiyat: 549 TL
SİNBO SVC 8614 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
Ürün bilgileri
El süpürgesi olarak kullanım imkanı
1,5 litre toz hazne kapasitesi
Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi
Motor koruma filtresi
5 m kablo uzunluğu
Çift filtre sistemi
500 W
Fiyat: 899 TL
PIERRE CARDİN SAÇ SAKAL KESME MAKİNESİ
Ürün bilgileri
IPX6 su geçirmez motor
2000 mAh batarya
Seyahat kilidi
3 farklı tarak eki
Fiyat: 799 TL
PİRANHA ARAÇ İÇİ HAVALI ŞİŞME YATAK
Fiyat: 1,329 TL
PİRANHA ARAÇ İÇİ YOL KAYIT KAMERASI
Fiyat: 1,149 TL