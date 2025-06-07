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  4. A101’e 12 Haziran Perşembe günü Notebook geliyor! (A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’e 12 Haziran Perşembe günü Notebook geliyor! (A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 12 Haziran 2025 Perşembe tarihinde notebook ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 12 Haziran Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 12 Haziran Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 12 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 12 Haziran 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…

A101’e 12 Haziran Perşembe günü Notebook geliyor! (A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

JOMETECH ALFA 620C NOTEBOOK

Ürün özellikleri

5000 mAh pil kapasiteli

4 GB RAM

Windows 11 Home

Fiyat: 6,499 TL

 PİRANHA 2210 BLUETOOTH KULAKLIK

Ürün bilgileri

Ekstra bass

3,5 mm ses girişi

Fiyat: 379 TL

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A101’e 12 Haziran Perşembe günü Notebook geliyor! (A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ARZUM AR1111 STARRY EL BLENDER SETİ

Ürün bilgileri

900 W

800 ml kapasiteli parçalama haznesi

3 fonksiyonlu ( el blender’ı, doğrayıcı, çırpıcı)

Çift taraflı paslanmaz çelik bıçak

Fiyat: 1,799 TL

APRILLA DİJİTAL BANYO BASKÜLÜ

Fiyat: 299 TL

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A101’e 12 Haziran Perşembe günü Notebook geliyor! (A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

TSUYOI KAZE OTO ARAÇ GÜNEŞLİK BRANDASI

Ürün bilgileri

480 x 160 cm

4 mevsim koruyucu

Su geçirmez

Lastikli ön ve arka bölme

Kolay montaj

Fiyat: 499 TL

 PİRANHA OTO ÖN CAM ŞEMSİYE GÜNEŞLİK

Fiyat: 349 TL

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A101’e 12 Haziran Perşembe günü Notebook geliyor! (A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

OYUNCAK MARKET SEPETİ

Fiyat: 179 TL

 OYUNCAK JET UÇAĞIM

Fiyat: 319 TL

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