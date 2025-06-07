A101’e 12 Haziran Perşembe günü Notebook geliyor! (A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 12 Haziran 2025 Perşembe tarihinde notebook ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 12 Haziran Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 12 Haziran Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 12 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 12 Haziran 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…
JOMETECH ALFA 620C NOTEBOOK
Ürün özellikleri
5000 mAh pil kapasiteli
4 GB RAM
Windows 11 Home
Fiyat: 6,499 TL
PİRANHA 2210 BLUETOOTH KULAKLIK
Ürün bilgileri
Ekstra bass
3,5 mm ses girişi
Fiyat: 379 TL
ARZUM AR1111 STARRY EL BLENDER SETİ
Ürün bilgileri
900 W
800 ml kapasiteli parçalama haznesi
3 fonksiyonlu ( el blender’ı, doğrayıcı, çırpıcı)
Çift taraflı paslanmaz çelik bıçak
Fiyat: 1,799 TL
APRILLA DİJİTAL BANYO BASKÜLÜ
Fiyat: 299 TL
TSUYOI KAZE OTO ARAÇ GÜNEŞLİK BRANDASI
Ürün bilgileri
480 x 160 cm
4 mevsim koruyucu
Su geçirmez
Lastikli ön ve arka bölme
Kolay montaj
Fiyat: 499 TL
PİRANHA OTO ÖN CAM ŞEMSİYE GÜNEŞLİK
Fiyat: 349 TL