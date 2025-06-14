  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. A101 14-20 Haziran Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! 1 Alana 1 Bedava fırsatını kaçırmayın

A101 14-20 Haziran Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! 1 Alana 1 Bedava fırsatını kaçırmayın

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 14-20 Haziran 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 14-20 Haziran tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 14-20 Haziran Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 14-20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 14-20 Haziran 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…

A101 14-20 Haziran Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! 1 Alana 1 Bedava fırsatını kaçırmayın - Sayfa 1

1 KİLOGRAMLIK SİYAH ZEYTİNDE YÜZDE 19, BALDA %25 İNDİRİM

KAANLAR YAĞLI SİYAH ZEYTİN 1 KG

Fiyat: 150 TL

BALPARMAK BALKOVAN ÇİÇEK BALI 460 GRAM

Fiyat: 149 TL

1 | 7
A101 14-20 Haziran Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! 1 Alana 1 Bedava fırsatını kaçırmayın - Sayfa 2

A101 1 ALANA 1 BEDAVA FIRSATI


A101'de hazır çorba, ıhlamur ve bebek bezi çeşitlerinde 1 alana 1 bedava fırsatını kaçırmayın.

2 | 7
A101 14-20 Haziran Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! 1 Alana 1 Bedava fırsatını kaçırmayın - Sayfa 3

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ;

SELPAK 3 KATLI YAĞ EMİCİ KAĞIT HAVLU 8’Lİ

Raf fiyatı: 199 TL

10 TL ve üzeri alişverişlerde geçerli fiyat: 99 TL

TORKU FINDIK KREMALI YAZ GOFRETİ 24 X 32 GRAM

Raf fiyatı: 190 TL

10 TL ve üzeri alişverişlerde geçerli fiyat: 109 TL

3 | 7
A101 14-20 Haziran Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! 1 Alana 1 Bedava fırsatını kaçırmayın - Sayfa 4

COCO COLA/FANTA/SPRITE GAZLI İÇECEKLERDE %20 İNDİRİM

COCO COLA/FANTA GAZLI İÇECEK 1,75 LİTRE

Fiyat: 44 TL

 SPRITE GAZLI İÇECEK GAZOZ 1 LİTRE

Fiyat: 36 TL

4 | 7