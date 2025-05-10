  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. A101’e 15 Mayıs Perşembe günü Akülü Araba ve Bisiklet geliyor (A10115 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’e 15 Mayıs Perşembe günü Akülü Araba ve Bisiklet geliyor (A10115 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 15 Mayıs Perşembe tarihinde akülü araba, bisiklet ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 15 Mayıs Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 15 Mayıs Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 15 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 15 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…

A101’e 15 Mayıs Perşembe günü Akülü Araba ve Bisiklet geliyor (A10115 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

NESCAFE 2’Sİ 1 ARADA 20’Lİ  + KIRMIZI KUPA

Fiyat: 99,50 TL

 RED BULL ENERJİ İÇECEĞİ 355 ML

Fiyat: 57,50 TL

1 | 9
A101’e 15 Mayıs Perşembe günü Akülü Araba ve Bisiklet geliyor (A10115 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

TOSHIBA 65UA3E63DT 65” UHD ANDROID TV

Fiyat: 25,999 TL

 ONVO 320VF4000AH 32” HD READY FRAMELESS ANDROID 13 SMART LED TV

Fiyat: 5,999 TL

2 | 9
A101’e 15 Mayıs Perşembe günü Akülü Araba ve Bisiklet geliyor (A10115 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

GOODWEST CAM ANKASTRE SET 3’LÜ BEYAZ

 

Ürün bilgileri

Ocak doğalgaza uyumludur.

LPG dönüşümü ücretlidir.

 GW 1814 BEYAZ FIRIN

Kolay çıkarılabilir çift cam

A sınıfı enerji

3 pişirme fonksiyonu

75 L iç hacim

Fırın içi aydınlatma lambası

1 tepsi, 1 ızgara

9 cm ön panel

Mekanik kontrol düğmeleri

 GW 1812 BEYAZ DAVLUMBAZ

3 kademeli kontrol paneli

~60 cm genişlik

Basmalı push button

450 m³/h

Halojen aydınlatma

56 dBA ses seviyesi

 GW 1813 BEYAZ CAM OCAK

4 gözü gazlı

Doğalgaz ve LPG uyumlu

Gaz kesme emniyeti

Otomatik ateşleme

Emaye ızgara

Temperli beyaz cam

Yüksek verimli yanış

Fiyat: 7,999 TL

 SEG CM 710 7 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ürün bilgileri

Çocuk kilidi

15 program

15 dakika hızlı yıkama

Led gösterge

Zaman erteleme

Fiyat: 8,999 TL

3 | 9
A101’e 15 Mayıs Perşembe günü Akülü Araba ve Bisiklet geliyor (A10115 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

KİWİ KTM 2907 ÇAY MAKİNESİ
 

Ürün bilgileri

 1,8 L su ısıtma kapasitesi

0,9 L çay demliği

Yüksek sıcaklığa dayanıklı cam demlik

Kolay temizlik için çıkarılabilir paslanmaz filtre

Paslanmaz gizli rezistans

Transparan su seviye göstergesi

Su ısıtıcı veya çay makinesi olarak kullanabilme

Led ışıklı güç göstergesi, kaynatma kırmızı, sıcak tutma yeşil

Hızlı kaynatma: 2200 W

Fiyat: 849 TL

 KİWİ KK 3304 SU ISITICI

 Ürün bilgileri

 2000 W

1,7 litre su kapasitesi

Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi

 Fiyat: 399 TL

 

4 | 9