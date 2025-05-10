A101’e 15 Mayıs Perşembe günü Akülü Araba ve Bisiklet geliyor (A10115 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 15 Mayıs Perşembe tarihinde akülü araba, bisiklet ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 15 Mayıs Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 15 Mayıs Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 15 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 15 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…
NESCAFE 2’Sİ 1 ARADA 20’Lİ + KIRMIZI KUPA
Fiyat: 99,50 TL
RED BULL ENERJİ İÇECEĞİ 355 ML
Fiyat: 57,50 TL
TOSHIBA 65UA3E63DT 65” UHD ANDROID TV
Fiyat: 25,999 TL
ONVO 320VF4000AH 32” HD READY FRAMELESS ANDROID 13 SMART LED TV
Fiyat: 5,999 TL
GOODWEST CAM ANKASTRE SET 3’LÜ BEYAZ
Ürün bilgileri
Ocak doğalgaza uyumludur.
LPG dönüşümü ücretlidir.
GW 1814 BEYAZ FIRIN
Kolay çıkarılabilir çift cam
A sınıfı enerji
3 pişirme fonksiyonu
75 L iç hacim
Fırın içi aydınlatma lambası
1 tepsi, 1 ızgara
9 cm ön panel
Mekanik kontrol düğmeleri
GW 1812 BEYAZ DAVLUMBAZ
3 kademeli kontrol paneli
~60 cm genişlik
Basmalı push button
450 m³/h
Halojen aydınlatma
56 dBA ses seviyesi
GW 1813 BEYAZ CAM OCAK
4 gözü gazlı
Doğalgaz ve LPG uyumlu
Gaz kesme emniyeti
Otomatik ateşleme
Emaye ızgara
Temperli beyaz cam
Yüksek verimli yanış
Fiyat: 7,999 TL
SEG CM 710 7 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün bilgileri
Çocuk kilidi
15 program
15 dakika hızlı yıkama
Led gösterge
Zaman erteleme
Fiyat: 8,999 TL
KİWİ KTM 2907 ÇAY MAKİNESİ
Ürün bilgileri
1,8 L su ısıtma kapasitesi
0,9 L çay demliği
Yüksek sıcaklığa dayanıklı cam demlik
Kolay temizlik için çıkarılabilir paslanmaz filtre
Paslanmaz gizli rezistans
Transparan su seviye göstergesi
Su ısıtıcı veya çay makinesi olarak kullanabilme
Led ışıklı güç göstergesi, kaynatma kırmızı, sıcak tutma yeşil
Hızlı kaynatma: 2200 W
Fiyat: 849 TL
KİWİ KK 3304 SU ISITICI
Ürün bilgileri
2000 W
1,7 litre su kapasitesi
Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi
Fiyat: 399 TL