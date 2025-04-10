A101’e 17 Nisan'da benzinli motosiklet geliyor! (A101 17 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 17 Nisan 2025 Perşembe tarihinde benzinli motosiklet ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 17 Nisan Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 17 Nisan Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 17 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 17 Nisan 2025 Perşembe aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
REVOLT RSX3 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Ürün özellikleri
150 kg azami taşıma kapasitesi
LED ön farlar ve stop lambası
Elektronik kontrollü enjeksiyon ünitesi
Sürekli değişken otomatik vites sistemi
Ön hidrolik 230 mm disk fren
Arka hidrolik 220 mm disk fren
Yeni nesil ön teleskobik süspansiyon geometrisi
Ayarlanabilir arka helezon yaylı süspansiyonlar
Dijital gösterge
Özel aydınlatmalı kontak
Kapaklı iç ceplik
Dahili arıza teşhis sistemi
Ekonomik yakıt tüketimi
L3e-A1 sınıfı Avrupa Birliği tip onay belgeli
Euro 5+ seviyesi çevre performansı
2 yıl garantili
Fiyat: 64,990 TL
OFİSBAZAAR OYUNCU MASASI
Genişlik: 120 cm
Yükseklik: 75 cm
Derinlik: 60 cm
Ürün demonte gönderilecektir
Kurulum müşteriye aittir
2 yıl garantili
Fiyat: 1,899 TL
SEG CM 710 7 KG 1000 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün özellikleri
Günlük 60 derece / 60 dakika
Çocuk kilidi
15 program
15 dakika hızlı yıkama
Ön yıkama
LED gösterge
Zaman erteleme
7 kg yıkama
1000 devir
D enerji sınıfı
Yükseklik: 84,5 cm
Genişlik: 59,7 cm
Derinlik: 52,7 cm
2 Yıl Vestel garantili
Ücretsiz teslimat ve kurulum
Fiyat: 10,499 TL
DİJİTAL TABANLI KADİFE KAYMAZ TABANLI SAÇAKLI SALON HALISI 4 METREKARE
Fiyat: 749 TL