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  4. A101’e 17 Nisan'da benzinli motosiklet geliyor! (A101 17 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’e 17 Nisan'da benzinli motosiklet geliyor! (A101 17 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 17 Nisan 2025 Perşembe tarihinde benzinli motosiklet ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 17 Nisan Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 17 Nisan Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 17 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 17 Nisan 2025 Perşembe aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

A101’e 17 Nisan'da benzinli motosiklet geliyor! (A101 17 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

REVOLT RSX3 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Ürün özellikleri

150 kg azami taşıma kapasitesi

 LED ön farlar ve stop lambası

 Elektronik kontrollü enjeksiyon ünitesi

 Sürekli değişken otomatik vites sistemi

 Ön hidrolik 230 mm disk fren

 Arka hidrolik 220 mm disk fren

 Yeni nesil ön teleskobik süspansiyon geometrisi

 Ayarlanabilir arka helezon yaylı süspansiyonlar

 Dijital gösterge

 Özel aydınlatmalı kontak

 Kapaklı iç ceplik

 Dahili arıza teşhis sistemi

 Ekonomik yakıt tüketimi

 L3e-A1 sınıfı Avrupa Birliği tip onay belgeli

 Euro 5+ seviyesi çevre performansı

 2 yıl garantili

 Fiyat: 64,990 TL
 

OFİSBAZAAR OYUNCU MASASI

Genişlik: 120 cm

Yükseklik: 75 cm

Derinlik: 60 cm

Ürün demonte gönderilecektir

Kurulum müşteriye aittir

2 yıl garantili

Fiyat: 1,899 TL

 

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A101’e 17 Nisan'da benzinli motosiklet geliyor! (A101 17 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

SEG CM 710 7 KG 1000 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ürün özellikleri

Günlük 60 derece / 60 dakika

 Çocuk kilidi

 15 program

 15 dakika hızlı yıkama

 Ön yıkama

 LED gösterge

 Zaman erteleme

 7 kg yıkama

 1000 devir

 D enerji sınıfı

 Yükseklik: 84,5 cm

 Genişlik: 59,7 cm

 Derinlik: 52,7 cm

2 Yıl Vestel garantili

 Ücretsiz teslimat ve kurulum

Fiyat: 10,499 TL

 

DİJİTAL TABANLI KADİFE KAYMAZ TABANLI SAÇAKLI SALON HALISI 4 METREKARE

 Fiyat: 749 TL

 

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A101’e 17 Nisan'da benzinli motosiklet geliyor! (A101 17 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

HASCEVHER 6 PARÇA TENCERE SETİ

 Fiyat: 999 TL

 EMAYE KEK VE TART KALIBI

 Fiyat: 99,50 TL

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A101’e 17 Nisan'da benzinli motosiklet geliyor! (A101 17 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

12 JANT BİSİKLET

 

Fiyat: 1,799 TL

 TRIATHLON IŞIKLI SCOOTER

 Ürün özellikleri

 Katlanabilir

 4 kademeli (55-60-65-70 cm) ayarlanabilir eğimli direksiyon

 LED ışıklı tekerlekler

 Evde kullanıma uygun

 Fiyat: 629 TL

 

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