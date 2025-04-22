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  4. A101’e 24 Nisan Perşembe günü elektrikli moped geliyor! (A101 24 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’e 24 Nisan Perşembe günü elektrikli moped geliyor! (A101 24 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 24 Nisan 2025 Perşembe tarihinde 3 tekerlekli elektrikli moped, beyaz eşya, yatak ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 24 Nisan Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 24 Nisan Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 24 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 24 Nisan 2025 Perşembe aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

A101’e 24 Nisan Perşembe günü elektrikli moped geliyor! (A101 24 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

PHILIPS 55PUS 8609/62 55”4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV

Fiyat: 26,999 TL

 

ONVO 430V4000AF 43”FULL HD ANDROID 13 SMART LED TV

Fiyat: 8,499 TL

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A101’e 24 Nisan Perşembe günü elektrikli moped geliyor! (A101 24 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

FLAVEL 3600 E FLAVEL BUZDOLABI

Ürün özellikleri

314 L net hacim

Hızlı soğutma özelliği

LED aydınlatma

Değiştirilebilir kapı açılış yönü

Sebzelik bölmesi

Yumurtalık, buz kutusu

Fiyat: 14,999 TL

 

SEG CM 12121 INV ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ürün özellikleri

12 kg yıkama

1200 devir

Sessiz inverter motor

Yorgan yıkama

12 dakika hızlı yıkama

Fiyat: 16,999 TL

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A101’e 24 Nisan Perşembe günü elektrikli moped geliyor! (A101 24 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

PIERRA CARDIN ÇELİK KETTLE

Ürün özellikleri

360 derece dönebilen taban

Emniyetli güç kablosu

100 derece otomatik kapanma

Fiyat: 649 TL

 

FANTOM CARBON DC1000 DİK SÜPÜRGE

Ürün özellikleri

500 W

Toz torbasız kullanım

1 L toz haznesi

Fiyat: 1,549 TL

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A101’e 24 Nisan Perşembe günü elektrikli moped geliyor! (A101 24 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Ürün özellikleri

Şehir içi kolay kullanım

Ayarlanabilir sürücü koltuğu

Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama

Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi

LED ön farlar

Elektrikli yan camlar

İki hoparlörlü ses sistemi

Ön/arka emniyet kemeri

Hız: 45 km/h

Güç: 2000 W

Batarya kapasitesi: 72V 58 AH

Kütle: 415 kg

Menzil: 63 km

Batarya tipi: VRLA jel batarya

Şarj süresi: 7-8 saat

Fiyat: 229,990 TL

APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLI ELEKTRIKLI MOPED

Ürün özellikleri

B sınıfı herhangi bir ehliyet ile kullanılabilir

Geniş bagaj hacmi

Dijital hız göstergesi

Üç kademeli elektronik vites

Ön ve arka LED farlar

Geri sürüş modu

Hız: 25 km/h

Motor gücü: 1000 W

Kütle: 105 kg

Ağırlık: 105 kg (Batarya dahil)

Azami taşıma kapasitesi: 90 kg

Batarya kütlesi: 30 kg

Batarya tipi: VRLA jel batarya

Kapasite: 60 V 20 AH

Şarj süresi: 7-8 saat

Menzil: 36 km

 Fiyat: 39,990 TL

 

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