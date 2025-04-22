A101’e 24 Nisan Perşembe günü elektrikli moped geliyor! (A101 24 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 24 Nisan 2025 Perşembe tarihinde 3 tekerlekli elektrikli moped, beyaz eşya, yatak ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 24 Nisan Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 24 Nisan Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 24 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 24 Nisan 2025 Perşembe aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
PHILIPS 55PUS 8609/62 55”4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV
Fiyat: 26,999 TL
ONVO 430V4000AF 43”FULL HD ANDROID 13 SMART LED TV
Fiyat: 8,499 TL
FLAVEL 3600 E FLAVEL BUZDOLABI
Ürün özellikleri
314 L net hacim
Hızlı soğutma özelliği
LED aydınlatma
Değiştirilebilir kapı açılış yönü
Sebzelik bölmesi
Yumurtalık, buz kutusu
Fiyat: 14,999 TL
SEG CM 12121 INV ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün özellikleri
12 kg yıkama
1200 devir
Sessiz inverter motor
Yorgan yıkama
12 dakika hızlı yıkama
Fiyat: 16,999 TL
PIERRA CARDIN ÇELİK KETTLE
Ürün özellikleri
360 derece dönebilen taban
Emniyetli güç kablosu
100 derece otomatik kapanma
Fiyat: 649 TL
FANTOM CARBON DC1000 DİK SÜPÜRGE
Ürün özellikleri
500 W
Toz torbasız kullanım
1 L toz haznesi
Fiyat: 1,549 TL
VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ
Ürün özellikleri
Şehir içi kolay kullanım
Ayarlanabilir sürücü koltuğu
Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama
Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi
LED ön farlar
Elektrikli yan camlar
İki hoparlörlü ses sistemi
Ön/arka emniyet kemeri
Hız: 45 km/h
Güç: 2000 W
Batarya kapasitesi: 72V 58 AH
Kütle: 415 kg
Menzil: 63 km
Batarya tipi: VRLA jel batarya
Şarj süresi: 7-8 saat
Fiyat: 229,990 TL
APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLI ELEKTRIKLI MOPED
Ürün özellikleri
B sınıfı herhangi bir ehliyet ile kullanılabilir
Geniş bagaj hacmi
Dijital hız göstergesi
Üç kademeli elektronik vites
Ön ve arka LED farlar
Geri sürüş modu
Hız: 25 km/h
Motor gücü: 1000 W
Kütle: 105 kg
Ağırlık: 105 kg (Batarya dahil)
Azami taşıma kapasitesi: 90 kg
Batarya kütlesi: 30 kg
Batarya tipi: VRLA jel batarya
Kapasite: 60 V 20 AH
Şarj süresi: 7-8 saat
Menzil: 36 km
Fiyat: 39,990 TL