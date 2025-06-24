A101’e 26 Haziran Perşembe günü Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 26 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 26 Haziran 2025 Perşembe tarihinde halı yıkama makinesi ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 26 Haziran Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 26 Haziran Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 26 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 26 Haziran 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…
ONVO 650VF5000 AQ 65” FRAMELESS UHD QLED GOOGLE TV
Fiyat: 22,999 TL
SAMSUNG 50CU8000 50” 4K UHD SMART LED TV
Fiyat: 20,999 TL
SEG BM 6001 6 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ
Ürün bilgileri
Hızlı 30 dk.40°C
Eko (standart program)
Süper 50 dk.65 °C
Hijyen 70°
Yoğun 70°
Fiyat: 10,499 TL
SEG CM12121 INV ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün bilgileri
12 kg yıkama
1200 devir
Sessiz inverter motor
Yorgan yıkama
12 dk hızlı yıkama
Fiyat: 16,999 TL
PIERRE CARDIN ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNESİ
Ürün bilgileri
360° dönebilen taban
0,7 litre demlik kapasitesi
1,7 litre su ısıtıcı kapasitesi
Fiyat: 1,099 TL
ENGLISH HOME ELB 3001 EL BLENDERI
Ürün bilgileri
Paslanmaz çelik 4 bıçak
Paslanmaz çelik blender ayağı
Fiyat: 1,099 TL