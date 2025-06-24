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  4. A101’e 26 Haziran Perşembe günü Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 26 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

A101’e 26 Haziran Perşembe günü Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 26 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 26 Haziran 2025 Perşembe tarihinde halı yıkama makinesi ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 26 Haziran Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 26 Haziran Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 26 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 26 Haziran 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…

A101’e 26 Haziran Perşembe günü Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 26 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

ONVO 650VF5000 AQ 65” FRAMELESS UHD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 22,999 TL

SAMSUNG 50CU8000 50” 4K UHD SMART LED TV

Fiyat: 20,999 TL

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A101’e 26 Haziran Perşembe günü Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 26 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

SEG BM 6001 6 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Ürün bilgileri

Hızlı 30 dk.40°C

Eko (standart program)

Süper 50 dk.65 °C

Hijyen 70°

Yoğun 70°

Fiyat: 10,499 TL

 SEG CM12121 INV ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ürün bilgileri

12 kg yıkama

1200 devir

Sessiz inverter motor

Yorgan yıkama

12 dk hızlı yıkama

Fiyat: 16,999 TL

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A101’e 26 Haziran Perşembe günü Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 26 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

PIERRE CARDIN ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNESİ

Ürün bilgileri

360° dönebilen taban

0,7 litre demlik kapasitesi

1,7 litre su ısıtıcı kapasitesi

Fiyat: 1,099 TL

ENGLISH HOME ELB 3001 EL BLENDERI

Ürün bilgileri

Paslanmaz çelik 4 bıçak

Paslanmaz çelik blender ayağı

Fiyat: 1,099 TL

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A101’e 26 Haziran Perşembe günü Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 26 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

HASCEVHER SERAMİK BASIK TENCERE

Fiyat: 699 TL

HASCEVHER SERAMİK TAVA

Fiyat: 449 TL

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